موعد صلاة التراويح في الرياض 1442-2021

متى صلاة التراويح حيث يبحث الكثير لمعرفة موعد صلاة التراويح في الرياض حيث أن شهر رمضان الكريم هو شهر الخير والعبادة، يتقرب فيه العبد إلى الله بالطاعات، والصلاة، والزكاة، وقراءة القرآن وغيرها الكثير الأعمال التي تقرب الإنسان إلى ربه، ومن أشهر العبادات التي ينتظرها المسلمون كل عام هي صلاة التراويح، فقد تم فتح المساجد لصلاة التراويح في مجموعة من الدول ومنهم المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف معا عن موعد الصلاة.

موعد صلاة التراويح في الرياض

يعتبر موعد صلاة التراويح في الرياض من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل الملكة العربية السعودية وخاصه في مدينه الرياض، لأنها من أهم العبادات التي ينتظرها المسلم كل عام، ويريد العبد التقرب إلى الله، حيث يعتبر شهر رمضان شهر المغفرة، ولابد أن يزيد كل مسلم من الأعمال الصالحة، والصلاة والنوافل حتى يغفر الله له جميع الذنوب.

إمساكية شهر رمضان وموعد صلاة التراويح

موعد صلاه التراويح في الرياض يبدأ جميع المساجد داخل المملكة العربية السعودية بعد صلاة العشاء بشكل مباشر، وذلك في تمام الساعة 7.50 مساءًا وتبدأ الصلاة من اليوم الأول في شهر رمضان إلى اليوم الأخير، وذلك في نفس الميعاد بعد صلاة العشاء إلا أن أخر ليلة في صلاة التراويح تكون يوم 29 من شهر رمضان، وتعتبر هذه الصلاة من أهم العبادات التي يقوم بها المسلم خلال شهر رمضان.

يمكنك معرفة موعد صلاة التراويح في الرياض والقيام بأداء الصلاة في جميع مساجد الرياض داخل الملكة العربية السعودية، وذلك بعد صلاة العشاء بشكل مباشر، ومن الجدير بالذكر أنه يجب الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على سلامة الجميع أثناء الصلاة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وفتح المساجد لصلاة التراويح.