تردد إذاعة القران الكريم السعودية على النايل سات الجديد 2021

تردد إذاعة القران الكريم في السعودية فقد تهتم المملكة العربية السعودية بدعم الكثير من المشروعات بداخلها، ومنها إذاعة القرآن الكريم التي قام بتأسيسها الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وتعتبر من أشهر المحطات الدينية التي تقوم بقراءة القرآن الكريم بالتلاوة العذبة، وتقدم الأحكام والتفسير والعلوم المختلفة، وسوف نتعرف معًا تردد الإذاعة الخاصة بالقرآن الكريم في المملكة العربية السعودية.

تردد إذاعة القران الكريم في السعودية

يُمكنك الاستماع إلى تلاوة القران الكريم بالصوت العذب، ومعرفة الأحكام الشرعية من خلال تردد إذاعة القران الكريم في السعودية التي تهتم بتقديم كل ما يتعلق بالقرآن الكريم والسنة، والتفسير، وتقديم جميع المعلومات التي يحتاج إليها المسلم في جميع أنحاء الحياة، تعتبر أول إذاعة للقران الكريم في دول العالم، وتهتم بشكل كبير بتقديم البرامج الدينية التي يقدمها أشهر أهل العلم، والمذيعين، والمشايخ وغيرهم من طلاب العلم، ويكون ذلك تحت إشراف مجموعة من الأكاديميين حتى تقدم الإذاعة كل ما يخص المسلم بالإضافة إلى تلاوة القرآن.

تردد إذاعة القران الكريم في مدن السعودية

يختلف تردد إذاعة القران الكريم المملكة العربية السعودية حسب كل مدينة، وذلك من خلال التالي:

تردد إذاعة القران الكريم في الرياض 100.

تردد إذاعة القران الكريم في عفيف 92.5.

تردد إذاعة القران الكريم في الريم 88.

تردد إذاعة القران الكريم في الحصاة 92.

تردد إذاعة القران الكريم في الأفلاج 99.8.

تردد إذاعة القران الكريم في الرويضة 90.7.

يمكنك الاستماع إلى تلاوة العذبة من خلال تردد إذاعة القران الكريم في السعودية بجميع القراءات والتفسير، ومعرفة أحكام السنة والشريعة وغيرها من العلوم الدينية التي تقدمها إذاعة القران الكريم لجميع المسلمين داخل المملكة العربية السعودية.