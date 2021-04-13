طريقة إخراج الزكاة عبر تطبيق “زكاتي” وحساب قيمتها

قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بدعوة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بإخراج الزكاة من خلال تطبيق “زكاتي” وأوضحت بأن هذه الدعوة اختيارية للمواطنين وأن كل مواطن له حرية اختيار طريقة إخراج زكاته بما يراه مناسباً، وأشارت بأنه يمكن إخراج الزكاة من خلال تطبيق “زكاتي” على الهواتف الذكية، أو من خلال بوابة “زكاتي” الإلكترونية، أو من خلال الاتصال بالهاتف على رقم 19993.

وقد أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن خدمة “زكاتي” قد حققت أرقام قياسية خلال الأربع أعوام الماضية، حيث أن هذه الخدمة متاحة هذا العام للسنة الرابعة على التوالي، وأشارت بأن مبالغ الزكاة التي يتم تحصيلها من خلال تطبيق “زكاتي” يتم توجيهها مباشرة إلى مستحقيها فى الضمان الاجتماعي لدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأنه يمكن إخراج كافة أنواع الزكاة من خلال هذا التطبيق ومنها زكاة شهر رمضان المبارك “زكاة الفطر” أو زكاة المال.

توفر خدمة “زكاتي” من خلال منصتيها الإلكترونيتين الخدمات التالية:-

إمكانية حساب قيمة الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواء أموال أو ذهب أو فضة أو أسهم أو غيرها.

إمكانية دفع الزكاة بشكل موثوق به وبطريقة سهلة وميسرة وسريعة.

إصدار فاتورة للقائم باستخراج الزكاة.

تقوم بتذكير المواطنين بمواعيد الزكاة.

خدمات تطبيق زكاتي فى إخراج الزكاة وحساب قيمتها

وقد أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنه يمكن دفع الزكاة من خلال طرق الدفع الإلكترونية الأمنة والموثوق بها داخل المملكة العربية السعودية وذك من خلال تطبيق “مدي” وتطبيق “سداد” وتطبيق Apple Pay بالإضافة لتطبيق “زكاتي”. وأضافت الهيئة بأن إجمالي المبالغ التي وردت لها من خلال تطبيق “زكاتي” خلال شهر رمضان الماضي قد بلغت أكثر من 40 مليون ريال سعودي، وقد استفاد من هذه المبالغ المستحقين فى الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.