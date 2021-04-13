موعد أذان الفجر وأذان المغرب في المملكة العربية السعودية

زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث حول موعد أذان الفجر وموعد أذان المغرب في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فمع أول ليالي شهر رمضان المبارك بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يبحثون بشكل كبير عن مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية وخاصة موعد أذان الفجر وموعد أذان المغرب لما لهما من مكانة كبيرة في تحديد مواعيد الصيام والفطور في أيام شهر رمضان، وغيرها من الأيام التي يصومها المسلمون في كافة بقاع الأرض، وسنحاول بشكل يومي بوضع مواعيد أذان الفجر وأذان المغرب في المملكة العربية السعودية، وإمساكية رمضان بشكل يومي في بعض مدن السعودية من خلال هذا المقال على أن يتم تحديثها بشكل يومي بمشئية الله تعالى.

موعد بداية الصيام والإفطار

ويبدأ الصيام في الإسلام منذ طلوع الفجر وحتى المغرب فمع بدء أذان الفجر يتوقف المسلم عن الأكل والشرب وكل مايحل له في الليل منذ الفجر وحتى أذان المغرب، وذلك استناداَ إلى قوله تعالى : “ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ” فقبل نزول هذه الآية الكريمة كان الصيام مفروضاً من العشاء وحتى موعد المغرب أي أنه كان يحل للمسلم الأكل والشرب وغيرهما من المغرب وحتى العشاء، ومن نام أو انشغل في هذا الوقت عن ذلك وأتى وقع العشاء بدأ في صيام اليوم الجديد، وهو الأمر الذي كان فيه مشقة إلا أن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده المسلمين الصيام وأصبح مفروضاً عليهم من الفجر وحتى المغرب.

المدة بين صلاة المغرب والعشاء في السعودية

بدورها قامت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بالاعلان عن المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان، حيث ستكون المدة بين المغرب والعشاء هي ساعتين وذلك بحسب توقيت أم القرى، ويتم ذلك من أجل إتاحة وقت للمصلين من أجل الإفطار، ومن ثم الذهاب إلى المساجد من أجل أداء صلاة التراويح وقد أعلنت الوزارة في بيان لها أن مدة الانتظار بين الأذان والإقامة هي عشر دقائق فقط في كل الصلوات باستثناء صلاة الفجر حيث ستكون المدة بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر هي ثلث ساعة

موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان

وبالنسبة لموعد صلاة الفجر في السعودية فقد أذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة أذن لصلاة فجر أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة 4:41 دقيقة، وفي العاصمة الرياض أذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:12 دقيقة.

موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان

وسيبدأ الفطور في أول أيام رمضان في مدينة الدمام في الساعة السادسة وثلاث دقائق حيث ستكون هي أول المناطق في الفطور وسيؤذن للمغرب فيها في تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق ، فيما سيكون موعد الإفطار وأذان المغرب في تبوك في تمام الساعة السابعة إلا دقيقة واحدة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي مكة المكرمة فسيؤذن للمغرب في تمام الساعة السابعة إلا الثلث مساءً بالتوقيت المحلي، وفي المدينة المنورة سيحين موعد أذان المغرب لأول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:43 دقيقة مساءً، وفي مدينة الرياض سيحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.