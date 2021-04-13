المعايطة : قد تكشف التحقيقات قضايا اخرى لا نعرفها

دوت الخليج - : قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة : إن حديثنا اليوم مع النواب جاء بهدف التشاركية في المعلومات بين الحكومة والنواب والاعيان ، وقد تم الحديث في الاجتماع المغلق عن القضية الأخيرة .
اضاف في حديث للمدينة نيوز عقب خروجه من الاجتماع المغلق مع النواب : إنه وفي قادم الأيام قد تكون هناك معلومات اضافية عما يعرفه الجميع وذلك وفقا لمجريات التحقيق ، واللقاء الذي عقد مع النواب اليوم جاء في اطار التعاون والتشاور في معظم القضايا .
شاهد المعايطة :
المصدر : المدينة نيوز
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