المعايطة : قد تكشف التحقيقات قضايا اخرى لا نعرفها

دوت الخليج - : قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة : إن حديثنا اليوم مع النواب جاء بهدف التشاركية في المعلومات بين الحكومة والنواب والاعيان ، وقد تم الحديث في الاجتماع المغلق عن القضية الأخيرة .

اضاف في حديث للمدينة نيوز عقب خروجه من الاجتماع المغلق مع النواب : إنه وفي قادم الأيام قد تكون هناك معلومات اضافية عما يعرفه الجميع وذلك وفقا لمجريات التحقيق ، واللقاء الذي عقد مع النواب اليوم جاء في اطار التعاون والتشاور في معظم القضايا .

شاهد المعايطة :





المصدر : المدينة نيوز