بالفيديو .. العياصرة : رواية الحكومة للنواب عن الأحداث الاخيرة لا تختلف عما يعرفه الناس حتى الآن

دوت الخليج - : قال النائب عمر العياصرة إن الحكومة قدمت روايتها اليوم للنواب ، وهي رواية لا تختلف عن الرواية التي قدمتها للناس ، ولكن هناك بعض التفاصيل .
أضاف في حديث للمدينة نيوز عقب الاجتماع المغلق الذي عقد في احدى قاعات المجلس اليوم الاثنين : إن ابرز ما قالته الحكومة اليوم هو دور باسم عوض الله وعلاقته بسمو الأمير ، واكدت الحكومة أنه لم يكن هناك انقلاب بل كانت هناك تحركات ، وبأن باسم عوض الله كانت له تأثيرات على تغريدات سمو الأمير ومع ذلك ليس هناك شيء كبير في رواية الحكومة عما يعرفه الناس .
شاهد عمر العياصرة :
المصدر : المدينة نيوز
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