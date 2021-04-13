بريطانيا: توفير جرعة أولى من لقاح كورونا لمن تجاوز الـ50 عامًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، توفر جرعة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا لجميع المواطنين الذين يتجاوز عمره الـ 50 عامًا، وذلك بالتزامن مع بدء حملة التطعيم بلقاح مودرنا فى إنجلترا، اليوم.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الحكومة البريطانية، إنها ستطعم جميع البالغين بحلول نهاية يوليو المقبل، حيث تشهد بريطانيا واحدة من أسرع حملات التطعيم فى العالم، إذ جاءت فى المرتبة الثانية بعد إسرائيل من حيث عدد السكان الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، فى بيان: "سنمضى قدمًا الآن فى استكمال الجرعات الثانية الأساسية، وإحراز تقدم نحو هدفنا بتوفير اللقاح لجميع البالغين بحلول نهاية يوليو".

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