رئيس أركان الجيش السودانى يلتقى بمسؤول أممى

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس أركان الجيش السودانى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين فى مكتبه اليوم، بممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس.





وأكد الحسين، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، حرص القوات المسلحة السودانية على نجاح مهمة البعثة الأممية، مجددا التزام الجيش بحماية جميع أعضاء البعثة داخل السودان. من جانبه تقدم فولكر بالشكر للقوات المسلحة السودانية، لافت النظر إلى ضرورة التعاون مع جميع الأجهزة النظامية لإنجاح مهمة البعثة.

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