موعد اذان المغرب في اول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1442

موعد أذان المغرب كافة المسلمون حول العالم يحتفلون بقدوم وحلول أفضل شهر في العام ألا وهو شهر رمضان المكرم، واليوم الثلاثاء،الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢١ هو غرة شهر رمضان لعام ١٤٤٢ هجرية، وهذا العام يصوم المسلمون في كافة الوطن الوطن أكثر من ١٤ ساعة كاملة، لذا يتسائل المسلمون في مختلف البلدان العربية عن مواعيد أذان المغرب لمعرفة مواعيد الإفطار، ومن الجدير ذكره أن عدد ساعات الصوم تزداد عدد ساعات الصوم تدريجيا حتى نهاية الشهر لتصل إلى ١٥ ساعة و٤١ دقيقة، ومن خلال السطور القليلة المقبلة سوف نوفر لكم موعد اذان المغرب في عدد من المحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة حسب توقيت القاهرة

يحين أذان الفجر فى تمام الساعة ٤:٠١

يحين أذان الظهر في تمام الساعة ١١:٥٦

يحين أذان العصر في تمام الساعة ٣٠: ٣

يحين أذان المغرب بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة فى تمام الساعة ٦:٢١.

اذان العشاء يحين في تمام الساعة ٧:٤٠

مواقيت الصلاة حسب توقيت مدينة الإسكندرية

الآن الفجر يحين في تمام الساعة ٤:٠٤

الآن الظهر يحين في تمام الساعة ١٢:٠١

أذان العصر يحين في تمام الساعة ٣:٣٦

أذان المغرب يحين في تمام الساعة ٦:٢٦

أذان العشاء يحين في تمام الساعة ٧:٤٧

موعد أذان المغرب في عدد من محافظات مصر

محافظة البحيرة يحين أذان المغرب في تمام الساعة ٦:٣٣

محافظة بني سويف يحين في تمام الساعة ٦:٢١.

محافظة بور سعيد يحين في تمام الساعة ٦:١٨.

ومن المعروف أن عدد ساعات الصوم سوف تتزايد بشكل تدريجي خلال أيام الشهر الكريم، حيث أن اقل يوم في عدد ساعات الصيام هو أول يوم حيث سيكون المسلمون ١٤ ساعة و٤١ دقيقة، اما أكثر يوم من حيث عدد الساعات صيامًا حيث سيصوم المسلمون ١٥ ساعة و٤١ دقيقة.