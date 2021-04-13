بالفيديو : شاهد أجواء النواب قبل وبعد الاجتماع المغلق مع الحكومة

دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : سجلت عدسة المدينة نيوز هذه اللقطات المختلفة لأجواء النواب قبل وبعد الاجتماع المغلق الذي عقدته الحكومة معهم الاثنين في احدى قاعات المجلس للحديث عن الاحداث الاخيرة ..

شاهد الفيديو : المصدر : المدينة نيوز

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