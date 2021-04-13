جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة المحلية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بين المقاعد المخصصة للجمهور داخل الملعب. وأضاف أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما جمعت فرقة إزالة المتفجرات الأدلة، ولم تعلن على الفور أى جهة المسؤولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 7 أشخاص جراء انفجار فى معلب لكرة القدم جنوب باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.