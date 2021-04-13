القوات الصومالية الخاصة تعلن مقتل 25 من عناصر حركة الشباب

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ "دنب" أنها قتلت 25 مسلحا من حركة الشباب خلال عملية عسكرية فى منطقة "جامبول" الواقعة على بُعد نحو 48 كم من مدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبيلى الإقليمية.





ونقلت وسائل إعلام محلية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، عن مسؤول عسكرى قوله: إن القوات نفذت العملية بعد تلقيها تقارير استخبارية عن وجود مسلحين فى "جامبول" حيث كانوا على استعداد للقيام بأنشطة إرهابية فى المنطقة. وتأتى هذه العملية فى الوقت الذى تعهدت فيه القوات المتحالفة بتسيير دوريات أمنية مشتركة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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