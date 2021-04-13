منصة مدرستي حل الاختبارات فصل دراسي ثاني وطريقة الحل بالخطوات

منصة مدرستي حل الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وما هي الطريقة التي يتم إتباعها لكي ما يتم الحل للاختبارات بالخطوات الخاصة في اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 وذلك من خلال المنصة الرسمية والرابط الرسمي الخاص بها من خلال الدخول علي منصة مدرستي والخاضع لوزارة التربية والتعليم السعودية من خلال رابط منصة مدرستي ويتم التعرف علي طريقة حل الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 1442 وذلك بكامل التفاصيل المتعلقة بالشأن من خلال منصة مدرستي حل الاختبارات وكما هو متعارف عليه من وزارة التربية والتعليم السعودية أن كافة الطلاب قاموا بحل الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول 1442 أيضاً من خلال منصة مدرستي الاختبارات وأيضاً من خلال الرابط الرسمي الخاص بها والذي سيتم أرفاقه في المقال لكي ما يتاح لكافة الطلاب الراغبين في معرفة طريقة حل الاختبارات وإتباع كافة الخطوات الخاصة بها من رابط منصة مدرستي .

منصة مدرستي حل الاختبارات وما هو الموعد المعلن من وزارة التربية والتعليم السعودية الخاصة بالاختبارات

اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 تم تحديده من وزارة التربية والتعليم السعودية علي كل المحافظات داخل المملكة العربية السعودية من خلال الدخول علي منصة مدرستي والتي تخص المرحلة الابتدائية بكامل مراحلها بعد نهاية العام الدراسي الحالي الذي تم ويبدأ الموعد الخاص بالاختبارات من أول يوم لشهر رمضان 1442 من خلال رابط منصة مدرستي ويوافق أول أيام شهر رمضان تاريخ 13 من شهر أبريل الحالي لعام 2021 ، كما تم الإعلان عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 الخاص بمرحلتي الثانوية العامة والمرحلة المتوسطة والتي تم إعلان موعدها علي منصة مدرستي في اليوم السادس من شهر رمضان 1442 والذي يوافق تاريخ 18 من شهر أبريل الحالي لعام 2021 ويتم عمل كل الاختبارات لكافة المراحل المعلن عنها من خلال رابط منصة مدرستي الرسمي الخاضع لوزارة التربية والتعليم السعودية والذي يتم أرفاقه في هذا المقال .

اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 من خلال الرابط الرسمي للمنصة

من خلال الدخول علي المنصة من الرابط SCHOOLS.MADRASATI.SA يمكن لكافة المراحل التعليمية المختلفة من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 سواء كافة المراحل الابتدائية المختلفة أو المراحل المتوسطة أو مرحلة الثانوية العامة وفقاً للتواريخ المعلنة علي المنصة من وزارة التربية والتعليم السعودية ومن خلال المنصة سيجد كافة الطلاب للمراحل المختلفة للتعليم الاختبارات الخاصة بكل مرحلة متاحة علي المنصة الرسمية التابعة للوزارة وحسب المواعيد المعلنة من وزارة التربية والتعليم السعودية بالتنسيق مع كافة المديريات التعليمية في كل محافظات المملكة العربية السعودية وأيضاً كافة المدارس داخل السعودية والتي من خلالها تم أخطار كافة الطلاب بهذه المواعيد وكل الاختبارات كما تم إعلانها سوف يتم تأديتها من خلال منصة مدرستي حل الاختبارات وليس هناك أي مواقع تم الإعلان عنها خاصة في اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 سوي المنصة المشار إليها وهي المنصة الوحيدة التي يتم من خلالها عمل ومعرفة طريقة حل الاختبارات .

من خلال منصة مدرستي الاختبارات بعد الدخول عليها من الرابط الرسمي المرفق .

بعد الدخول عليها من الرابط الرسمي المرفق . طريقة حل الاختبارات في الفصل الدراسي الثاني يتم الدخول علي المنصة من خلال الحساب الخاص بمايكروسوفت والخاص بكافة الفئات سواء الكادر التعليمي أو مايكروسوفت حساب الطالب نفسه .

في الفصل الدراسي الثاني يتم الدخول علي المنصة من خلال الحساب الخاص بمايكروسوفت والخاص بكافة الفئات سواء الكادر التعليمي أو مايكروسوفت حساب الطالب نفسه . طريقة حل الاختبارات وبعد أدخال حساب مايكروسوفت الخاص بكل طالب يتم الضغط علي كلمة NEXT .

وبعد أدخال حساب مايكروسوفت الخاص بكل طالب يتم الضغط علي كلمة NEXT . طريقة حل الاختبارات وهذه الخطوة يتم من خلالها تسجيل كلمة المرور الخاصة بالطالب ليتم تسجيل الدخول .

وهذه الخطوة يتم من خلالها تسجيل كلمة المرور الخاصة بالطالب ليتم تسجيل الدخول . اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 بعد ذلك سوف تفتح الصفحة الخاصة بالطالب المسجل علي المنصة .

بعد ذلك سوف تفتح الصفحة الخاصة بالطالب المسجل علي المنصة . اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 وبعد الخطوات السابقة يتم من خلال الطالب أختيار ما هي المقررات الراغب بها وأيضاً المصادر التي يرغبها .

وبعد الخطوات السابقة يتم من خلال الطالب أختيار ما هي المقررات الراغب بها وأيضاً المصادر التي يرغبها . منصة مدرستي حل الاختبارات يتم من خلال الطالب اختيار ما هي الاختبارات الراغب بها وذلك من خلال قائمة التنقل بشكل سريع بد الضغط علي قائمة المقررات وأيضاً المصادر .

يتم من خلال الطالب اختيار ما هي الاختبارات الراغب بها وذلك من خلال قائمة التنقل بشكل سريع بد الضغط علي قائمة المقررات وأيضاً المصادر . اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 وبعدها يتم البحث من خلال الطالب علي الاختبارات التي تخص المرحلة الدراسية ويظهر بعد ذلك كافة الاختبارات الخاصة في اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 .

وبعدها يتم البحث من خلال الطالب علي الاختبارات التي تخص المرحلة الدراسية ويظهر بعد ذلك كافة الاختبارات الخاصة في . طريقة حل الاختبارات من خلال المنصة تظهر بعد الضغط علي كلمة حل الاختبارات ويتاح بها الاختبارات المقررة ويبدأ الطالب في كل مرحلة خاصة به بحل الاختبارات .

ما هي الطريقة التي يجب إتباعها لكي ما يتم معرفة طريقة حل الاختبارات من خلال المنصة الرسمية

منصة مدرستي حل الاختبارات ومن خلال الرابط الرسمي الخاص بها والذي تم إرفاقه في المقال يتم الدخول عليه والتعرف علي كافة التفاصيل التي تم ذكرها في المقال سواء المواعيد المعلنة من وزارة التربية والتعليم أو ما هي الاختبارات الخاصة بكل الطلاب في المراحل المختلفة الدراسية وسوف يبدأ الاختبارات الخاصة بكل مرحلة وفقاً للتواريخ التي تم الإعلان عنها .