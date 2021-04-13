فرض جواز السفر الرقمي كشرط للسماح بالخروج والدخول عبر الخطوط السعودية

فرض جواز السفر الرقمي، الخاص بمواجهة كورونا على متن الخطوط الجوية السعودية فى ظل أزمة جائحة كورونا وانتشار الفيروس المحور فى كافة دول العالم مما استدعى إغلاق الحدود والمنافذ البحرية والبرية والجوية مما أدي إلى إغلاق الكثير من الدول مجالاتها الجوية وتعلق الكثيرين فى العودة أو الخروج من والى دول العالم وخاصة المملكة التي تقوم بفرض حظر كامل على الحياة ولكن بدأت تلك الإجراءات فى التخفيف من حدتها فى الآونة الأخيرة بعد تراجع معدل الإصابات فى المملكة والبدء فى صرف لقاح فيروس كورنا بواسطة تطبيق توكلنا والذي سيرتبط بخدمة فرض جواز السفر الرقمى.

تطبيق توكلنا ودورة فى عودة الحياة لطبيعتها داخل المملكة

واستكمالا للمنظومة الصحية بالمملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فبعد إطلاق تطبيق توكلنا لمواجهة الفيروس ومتابعة الحالات المصابة والعمل على عودة الحياة لطبيعتها عن طريق استخدام التطبيق فى كافة نواحي الحياة بالمملكة جاء الدور على إطلاق تطبيق أو جواز سفر رقمي خاص بعودة حركة الطيران لطبيعتها لضمان عدم وجود أي إصابات بين المسافرين وتوفيراً للوقت الكبير المستخدم فى الحجر الصحي الذي يتم فرضة فى بعض دول العالم والذي يتجاوز مدة 15 يوم لضمان عدم إصابة الوافد بفيروس كورونا.

شروط وفرض جواز السفر الرقمي فى المملكة

فى وقت لاحق من اليوم أعلنت المملكة عبر شركتها الرئيسية للطيران وهى الخطوط الجوية السعودية عن توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوى IATA والتي تتضمن اختبار وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر من اجل العمل على عودة حركة الطيران لسابق عهدها و فرض جواز السفر الرقمي قبل انتشار فيروس كورونا وهى عبارة عن تطبيق فى الجوال يمكن المسافر من تحميل كافة بيانات اختبار ولقاح فيروس كورنا وبعد ذلك يتم مشاركة تلك البيانات بشكل آمن بما يتوافق مع متطلبات الحجر الصحي فى المطارات التي سيغادر منها المسافر أو التي سيقوم بالوصول إليها بعد الاطلاع على بيانات جواز السفر الرقمي الخاص به.

آلية عمل جواز السفر الرقمي الخاص بالخطوط الجوية السعودية

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية عن بدء التجربة على جواز السفر الرقمي بداية من يوم 19 أبريل 2021 على متن الرحلة القادمة من كوالالمبور إلى مدينة جدة حيث سيقوم المسافرين بالذهاب إلى مختبرات محددة سابقا فى ماليزيا لعمل فحص PCR والخاص بفيروس كورنا وبعد ذلك يتم رفع بيانات الفحص على تطبيق جواز السفر الرقمي الخاص وأعلنت الخطوط الجوية السعودية أن جواز السفر الرقمي سيكون إجبارياً وسيتم فرضة على جميع المسافرين من والى المملكة وتعتبره كفرض جواز السفر الرقمي.