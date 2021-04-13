اربح مع التمويل الشخصي مصرف الراجحي 2021 لجميع مواطنين المملكة

التمويل الشخصي مصرف الراجحي من اهم وافضل العروض التي يقدمها مصرف الراجحي مع بداية العام الجديد والذي اعلن عنه المصرف عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان أيضا عن كيفيه استخراج وتجديد بطاقات الراجحي و كيفيه فتح محفظه ماليه من خلال مصرف الراجحي، وقد تسال الكثير من المواطنين السعوديين عن عرض اربح مع تمويل مصرف الراجحي والذي سوف نقوم بشرحه وشرح مميزاته وكيفيه الحصول علي العرض من خلال المقالة الأتية.

اربح مع تمويلك

اربح مع تمويلك من اهم العروض التي تم إطلاقها في عام 2021 من مصرف الراجحي حيث أتاح للمواطنين تقديم طلباتهم بأفضل تمويل شخصي والدخول في السحب علي الجوائز باسترجاع نقدي قد يصل إلي 2400000 ريال واعلن أيضا عن بداية العرض من 2 فبراير 2021 وينتهي في 30 أبريل 2021، ويكون معدل الخصم تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخري علي المستفيد والملخصة في إجمالي المبلغ المستحق علي المستفيد وتكون مساريه لقيمه الدفعات مبلغ التمويل للمستفيد ويكون ذلك في مبلغ التمويل أو أول دفعه متاحه للعميل.

مميزات تمويل الراجحي

اعلن مصرف الراجحي عن مميزات اربح مع تمويلك الشخصي والذي تم الإعلان عنها والتي تكتمن في النقاط الأتية:

يكون معدل هامش الربح تنافسي.

فترات سداد ميسره قد تصل إلي 60 شهر.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 2.41% للمستفيد.

الرسوم الإدارية تكتمن في 1% أو 5000 ريال أو الأقل فيهما.

العرض خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

شروط تمويل الراجحي

والجدير بالذكر أيضا أن مصرف الراجحي اعلن عن الشروط المطلوبة تجاه التمويل والتي يجب توافرها في المستفيد حتي يمكنه الحصول علي التمويل وزيادة فرصته في الحصول علي الجوائز وهي كالاتي:

التمويل خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

يجب أن يكون عمر العميل 18 سنه فيما فوق.

يجب أن يكون عميلا لدي الراجحي.

يوفر التمويل الحماية من تقلبات الأسعار في الأسواق.

جوائز اربح مع تمويلك

اعلن مصرف الراجحي عن عرض اربح مع تمويلك الشخصي وبالتالي تم الإعلان عن الجوائز للمستفيدين من العرض والتي تتلخص في الأتي:

24 جائزه نقديه تصل بقيمه التمويل أو 100000 ريال لكل فائز أو أيهما اقل.

جميع المتقدمين للعرض مؤهلين للدخول في العرض.

تطبق الشروط والأحكام في العرض.

كيفيه تقديم اربح مع تمويلك الشخصي

اعلن مصرف الراجحي عن عروض اربح مع تمويلك الشخصي عبر صفحته كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه التقديم للعروض وهي عن طريق تحميل تطبيق الراجحي موبايل وبعدها يتم التقديم من خلاله.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون قد قمنا بشرح هدايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي كما اعلن مصرف الراجحي انه تم طرح التمويل الشخصي والهدايا الخاصة بالتمويل كما عمل علي تحسين الخدمة وتقديم طلب التمويل من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 10 مساء كما اعلن المصرف أيضا عن مواعيد فروع المصرف من 9 صباحا وحتي 5 مساء وفي فروع صله وصالات العرض الخاصة بالمصرف من 9 صباحا وحتي 10 مساءا أيضا.