إيطاليا تسمح بحضور الجماهير في كأس أوروبا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، أن إيطاليا ستسمح للجماهير بحضور مباريات في بطولة كأس أوروبا المرتقبة، في الملعب الأولمبي في روما "بنسبة 25 في المئة على الأقل من سعة الاستاد".
وأعلن الاتحاد الإيطالي أنه سيسمح بحضور الجماهير في مباريات بطولة كأس أوروبا في روما، بنسبة 25 بالمئة من سعة الاستاد، أو ما يعادل 17 ألف متفرج.
وقال غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان: "موافقة الحكومة على حضور الجماهير لمباريات في روما ببطولة أوروبا، هي أنباء رائعة سنبلغها على الفور للاتحاد الأوروبي (اليويفا)".
ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي في روما المباراة الافتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا في 11 يونيو وثلاث مواجهات أخرى.
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