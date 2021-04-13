جدة - نرمين السيد - لقى عشرة أشخاص على الأقل حتفهم خلال احتجاجات عنيفة ضد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى شرقى جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أصيب أكثر من 20 آخرين فى المظاهرات التى انطلقت فى إقليم نورث كيفو.





وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، بدأت الاحتجاجات منذ نحو أسبوع وكانت سلمية إلى حد كبير لكنها شهدت أعمال عنف فى اليومين الأخيرين. وقالت السلطات: إن شبابًا فى مدن جوما وبينى وبوتيمبو نصبوا حواجز ودمروا منازل وشركات وأشعلوا النار فى إطارات السيارات، كما ظلت المدارس والشركات مغلقة، بينما ردت قوات الأمن بالقوة على المتظاهرين. وكان الشبّان يحتجون على العنف المتزايد فى شرق البلاد، وكذلك على ما عدّوه "تقاعس" قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية فى وقت تشهد فيه البلاد زيادة كبيرة فى الهجمات بالمنطقة خلال الأسابيع القلائل الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 10 أشخاص جراء احتجاجات ضد البعثة الأممية فى الكونغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.