البيت الأبيض: تعليق استخدام لقاح جونسون لن يؤثر كثيرا على خطتنا للتطعيم

جدة - نرمين السيد - وقال جيفرى زينتس منسق الاستجابة لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) بإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن "هذا الإعلان لن يكون له تأثير كبير على خطتنا للتطعيم حيث إن لقاح جونسون أند جونسون يشكل أقل من 5% من الحقن المسجل إعطاؤها فى الأذرع فى الولايات المتحدة حتى الآن".

وأضاف جيفرى أنه "بناء على الإجراءات التى اتخذها الرئيس فى وقت سابق هذا العام، فقد أمنت الولايات المتحدة جرعات من لقاحى فايزر وموديرنا كافية لتطعيم 300 مليون أمريكى".

وتابع قائلا إنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفرنا أكثر من 25 مليون جرعة من لقاحى فايزر وموديرنا كل أسبوع، وفى الحقيقة سنتيح هذا الاسبوع 28 مليون جرعة من هذين اللقاحين. وهذا الإمداد أكثر مما يكفى لمواصلة المعدل الحالى من التطعيمات المقدرة بـ3 مليون حقنة يوميًّا، وتحقيق هدف الرئيس بحقن 200 مليون جرعة خلال المائة اليوم الأولى من توليه منصبه".

تجدر الإشارة إلى أن المركز الأمريكى لمكافحة العدوى والوقاية منها، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصيا - فى وقت سابق اليوم - بتعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد داخل الولايات المتحدة على خلفية مخاوف من حدوث تجلط بالدم.