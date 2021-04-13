إعفاء وزير خارجية جمهورية التشيك من منصبه لانحرافه عن خط الحزب الحاكم

جدة - نرمين السيد - أعفى جان هامكيك، وزير داخلية جمهورية التشيك، ورئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم فيها، اليوم، الثلاثاء، وزير الخارجية التشيكى، القيادى فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى، توماس بيتريك، من منصبه بعد فشله فى اجتياز تصويت بالثقة فى المؤتمر العام للحزب أمس الاثنين.





وجاء فى بيان صادر عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى فى جمهورية التشيك أن الحزب يسعى لتقديم وجوه جديدة قادرة على كسب ثقة الناخبين فى الانتخابات التشريعية المقرر إقامتها فى الخريف القادم. وبرر بيان الحزب الحاكم فى جمهورية التشيك، الذى أوردته منصة "أنباء البلطيق الاخبارية"، كذلك هذا الإجراء بسعى الحزب لبناء قاعدة جماهيرية مؤازرة له فى صفوف ناخبى اليسار المتشدد من التشكيكيين وهو الهدف الذى لم يخدم سياسات وزير الخارجية المقال المراد تحقيقه على المستوى الحزبى والجماهيرى فى الفترة الأخيرة مما جعله موضع انتقاد لا سيما دعوته إلى بناء تحالف بين الحزب وبين أحزاب يمينية على اتصال بدوائر المال والثروة فى الاتحاد الاوروبى.

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