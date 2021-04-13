عضو مجلس السيادة السودانى يلتقى بسفراء الاتحاد الأوروبى المعتمدين بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - التقى عضو مجلس السيادة السودانى الدكتور الهادى إدريس بمكتبه فى القصر الجمهورى اليوم بسفراء الاتحاد الأوروبى المعتمدين لدى الخرطوم، حيث أطلعهم على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.





وأوضح نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالخرطوم السفير دانيل ويس فى تصريح صحفى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن اللقاء كان مثمراً وبنّاءً، مضيفا أنه نقل خلاله لعضو مجلس السيادة تهانى الاتحاد الأوروبى للحكومة الانتقالية على التقدم الذى تحقق فى مجالَى السلام والاقتصاد عبر اتفاق جوبا لسلام السودان وتوحيد سعر صرف الجنيه السودانى. وأضاف أن البعثة ستواصل دعم الحكومة الانتقالية سياسيا واقتصاديا، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات التى تقوم بها الحكومة السودانية لمؤتمر باريس المقبل الذى سيركز على القضايا السياسية والإغاثية.

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