طريقة تفعيل بطاقة تسوق الراجحي 2021 ومميزاتها

مميزاتٌ عديدةٌ يحصل عليها عملاء مصرف AlRajhi بعد تفعيل بطاقة تسوق الراجحي من خلال الهاتف الجوال في دقائق معدودة، وذلك بعد مرور يوم فقط على إصدارها إلكترونيّا، إذ يمكن لحاملها إجراء التحويلات المالية بأفضل سعر، والإعفاء من الخصم عند الشراء بعملة أخرى، كما يتمتع العميل بالحصول على خصومات من أماكن تسوق عديدة، إضافة إلى أنها مدعومة من “الباي بال” لاستقبال الأموال وإرسالها بكل سهولة، فيما تكون هذه البطاقة مشحونة بقيمة ريال سعودي فقط، عند استلامها، لذلك تحتاج إلى شحنها بمبلغ 100 ريال على الأقل.

وتحتاج عملية الإصدار لهذه البطاقة، أن يكون لدى العميل حساب جاري في المصرف، وتوفير صورة عن الهوية الوطنية, أو صورة الإقامة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية سارية الصلاحية، فيما يتم ذلك بكل سهولة دون الحاجة إلى موافقة ائتمانية, كما أن استلامها يكون في اليوم نفسه الذي يقدم فيه العميل للحصول عليها.

تفعيل بطاقة تسوق الراجحي

وننشر عبر موقعنا، كيفية تفعيل بطاقة تسوق الراجحي من خلال الهاتف الجوال دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع المصرف المنتشرة في مناطق ومدن المملكة، خدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

يجب في البداية، الاتصال على رقم بنك الراجحي المجاني للجوال وهو (8001246666).

وهو (8001246666). بعد ذلك ننقر على على رقم (3) الخاص بقسم البطاقات الائتمانية, للتحدث إلى خدمة العملاء، وطلب الخدمة التي نريدها.

وفي الخطوة التالية، يطلب ممثل خدمة العملاء آخر 4 أرقام في الهوية الوطنية للأمان والخصوصية.

أخيرًا، تكون البطاقة جاهزة لإجراء جميع المعاملات المصرفية المختلفة.

كما يجب التنوية على أن رسوم بطاقة فيزا تسوق الراجحي هي 105 ريال ويتم خصمها من البطاقة عند التفعيل، وفي حالة أردت إلغاء بطاقة فيزا تسوق الراجحي فيمكنك عمل ذلك من خلال موقعنا.

تجديد بطاقة صراف AlRajhi

وبخطوات بسيطة، يمكن لجميع عملاء مصرف AlRajhi، تجديد بطاقة صراف AlRajhi، من خلال الخطوات الآتية:

بداية، يجب التوجه إلى أقرب ماكينة الصراف الآلي التابعة للمصرف.

ثم ندخل إلى قائمة الشاشة الرئيسية.

علينا بعد ذلك النقر على خيار “عمليات أخرى”.

يلي ذلك النقر على مرة ثانية على “عمليات أخرى”.

كما يجب بعد ذلك، النقر على زر التجديد.

وفي الخطوة التالية، يجب النقر على موافق.

أخيرًا وصول رسالة على الهاتف الجوال، تفيد بضرورة التوجه إلى إلى فرع البنك، واستلام البطاقة الجديدة.

طريقة شحن فيزا تسوق الراجحي

يمكن لحاملي فيزا تسوق الراجحي بعد تفعيلها أن يقوموا بشحنها كي يتمكنوا من عمليات التسوق، وذلك عن طريق الإتصال على الرقم التالي 8001246666، ثم الضغط على رقم 3 فيتم تحويلك إلى خدمات البطاقات الإلكترونية وبعد ذلك قم بتحديد المبلغ الذي تريد شحنه وبهذا تكون الفيزا جاهزة للاستخدام.