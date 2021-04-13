أخبار اليمن : توقعات باستمرار هطول امطار على المرتفعات الجبلية

توقعات باستمرار هطول امطار على المرتفعات الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، وارتفاعاً في درجات الحرارة العظمى على الصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أن أمطاراً متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية قد تهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً و حتى تعز جنوباً في فترتي الظهيرة والمساء.
وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى خاصةً على الصحاري و الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب و الجوف وأجزاء من المحافظات الساحلية، مبيناً أن درجة الحرارة قد تصل لأكثر من 37 درجة مئوية .
وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية أو بالقرب منها أثناء وبعد هطول الأمطار، وفي المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية و المناطق الساحلية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى داعياً إلى عدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة أثناء النهار.
وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية يوم الإثنين على أجزاء من محافظات صنعاء ،المحويت وإب، لافتاً إلى أنها كانت خارج نطاق محطات الرصد .
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