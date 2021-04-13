أخبار اليمن : خروقات مكثفة لقوى العدوان في الحديدة

خروقات مكثفة لقوى العدوان في الحديدةكثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهدت وأصيبت طفلتان في صعدة، وشن الطيران 20 غارة على مأرب والبيضاء وقبالة نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 314 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و74 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ألف و 470 صاروخاً وقذيفة و213 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات تسع غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والجبلية والفازة والدريهمي والجاح والتحيتا.

وأكد المصدر استشهاد طفلة وجرح أخرى إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان بمديرية مجز محافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على البقع قبالة نجران، وأربع غارات على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية صرواح، وثلاث غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

