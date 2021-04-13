منظمة: 20 مليون يمني لن يحصلوا على وجبات رمضان
قال برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 20 مليون يمني لن يتمكنوا من الحصول على وجبات رمضان المفضلة هذا العام.
وأضاف البرنامج -في تقرير له- إن شح الغذاء وغاز الطهو، وارتفاع الأسعار، واستمرار الصراع زاد من صعوبة الحياة بشكل كبير.
وبحسب التقرير فإن ملايين اليمنيين، قد لا يكون لديهم ما يكفي من الغذاء للبقاء على قيد الحياة. مشددا على أهمية الحصول على التمويل والوصول غير المقيّد إلى جميع أنحاء البلاد.
ولفت برنامج الغذاء العالمي إلى أنه يعمل على تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من عشرة ملايين شخص شهريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : منظمة: 20 مليون يمني لن يحصلوا على وجبات رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.