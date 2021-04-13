أخبار اليمن : منظمة: 20 مليون يمني لن يحصلوا على وجبات رمضان

منظمة: 20 مليون يمني لن يحصلوا على وجبات رمضانقال برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 20 مليون يمني لن يتمكنوا من الحصول على وجبات رمضان المفضلة هذا العام.

وأضاف البرنامج -في تقرير له- إن شح الغذاء وغاز الطهو، وارتفاع الأسعار، واستمرار الصراع زاد من صعوبة الحياة بشكل كبير.

وبحسب التقرير فإن ملايين اليمنيين، قد لا يكون لديهم ما يكفي من الغذاء للبقاء على قيد الحياة. مشددا على أهمية الحصول على التمويل والوصول غير المقيّد إلى جميع أنحاء البلاد.

ولفت برنامج الغذاء العالمي إلى أنه يعمل على تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من عشرة ملايين شخص شهريا.

