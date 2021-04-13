هجوم على سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في بحر عمان

قالت وسائل إعلامية، الثلاثاء، إن سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية تعرضت للهجوم أثناء إبحارها في بحر عمان.
ونقلت قناة التلفزيون الأوسع مشاهدة في إسرائيل عن مسؤولين إسرائيليين لم تنشر أسماءهم، توجيههم أصابع الاتهام إلى إيران، وقالت المصادر إنه ليست هناك خسائر بشرية.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية إنه على علم بالتقارير الإعلامية لكنه لا يستطيع تأكيدها.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من اتهام إيران لإسرائيل بتنفيذ عمل تخريبي في منشأة نطنز النووية.
وقالت مصادر أخبار مقربة من إيران، وتتخذ من لبنان مقرا، أن الهجمات استهدفت سفنا في مياه الخليج إن السفينة كانت تنقل سيارات وكانت في ميناء الأحمدي الكويتي قبل 48 ساعة.
كما نسبت قناة الميادين التلفزيونية لمصادر قولها إن السفينة تحمل اسم هايبيرن.
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