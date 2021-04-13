الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان تكشف قصة مسلسل "راحوا"

حبس المسلسل اللبناني "راحوا"، منذ الحلقة الأولى، أنفاس المتابعين، بفضل الأحداث والتطورات التي شهدها والإنتاج والنصّ الدرامي الذي وضعته الكاتبة كلوديا مرشليان والأداء العالي الذي تميّز به نجوم التمثيل في لبنان.

وكشفت الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان، لـ"دوت الخليج "، أن المسلسل يسلط الضوء على عملية إرهابية حصلت في مكان معين وما يرافقها من تداعيات على شريحة من المجتمع على اختلاف ظروفهم.

وقالت: "طال الإرهاب الكثير من البلدان هنا وهناك، لكنني اخترت تسليط الضوء على العملية الإرهابية التي أثرت أكثر بالمجتمع اللبناني دون تمييز -رينا- التي وقعت أحداثها الإرهابية في إحدى مقاهي إسطنبول عشية احتفال كان يقام لقدوم العام الجديد وراح ضحيته مجموعة من اللبنانييين".

وأوضحت مرشليان أنها "لا تتحدث عن الأشحاص نفسهم الذين استشهدوا آنذاك في قصة المسلسل، إنما ناقشته كصورة لحدث إرهابي وليس لأشخاص، ولأنه ترك ألما كبيراً في نفوس المجتمع اللبناني".

وأضافت: "العمل يتألف من 60 إلى 63 حلقة وسيستمر إلى ما بعد السباق الرمضاني ولن تكون له تتمة بعد انتهاء الأحداث، وسوف يتم الوصول إلى مواقف فرحة من قلب المأساة الأليمة. وهذا المسلسل سوف يضع الأصبع على الجرح من خلال تسليط الضوء على الإرهاب والأمن غير المستتب في العالم والخوف".

وحول شخصية الكاتبة، قالت مرشليان: "الكتابة تختلف من كاتب إلى آخر وليس بين الرجل والمرأة، بناءً على ما عاشه كل شخص، وكذلك خلفيته الثقافية، فالكتابة تُعد أكثر مادة فنيّة تعبّر عن الذات ونضوج كاتبها وقراءاته وأسفاره ومشاهداته وما عاشه من تجارب".

وتابعت: "الإنسان هو محور أعمالي وهو همي الوحيد ولا أحبذ العمل القائم على سوء التفاهم أو الذي تدور قصته حول خبرية بعيدة كل البعد عن الإنسان".

ونوهت مرشليان بالأعمال المشتركة بين العديد من الجنسيات العربية، بالقول: "هي جيدة ولا بد منها لأنها باتت كالأمر الواقع في حياتنا، فالجميع يعيش مع الجميع سيما بعد قضية اللجوء السوري سواء إلى لبنان أم إلى خارجه، والعالم بات أكثر انفتاحاً وهي تمثل واقعاً في الحياة".

وأعربت عن سعادتها لكونها كاتبة أول عمل عربي مشترك، في إشارة منها إلى مسلسل "روبي".

وتحدثت الكاتبة مرشليان عن صعوبات جمة تواجه اليوم الأعمال وقطاع الإنتاج، لافتة إلى أن "جائحة كورونا هي الأصعب بالنسبة للعمل والإنتاج، وتفوق صعوبة الأزمة الإقتصادية.

وقالت في هذا السياق: "يعيش المنتج اللبناني حالة اقتصادية صعبة خصوصا أنه لا يتمكن من سحب أمواله من المصارف، ورأت أنه إذا تم تأمين الإنتاج من خارج لبنان يكون العمل أفضل بكثير، وتتم الأعمال بسهولة.

وطالبت الكاتبة اللبنانية "بالإسراع في عملية التلقيح ضد كورونا من أجل عودة الإنتاج في القطاع الفني"، معتبرة أنه من أهم القطاعات التي تدخل المال إلى البلد.

وكشفت عبر "دوت الخليج" أن الجميع في هذا القطاع لا زال بانتظار أخذ اللقاح في لبنان.

مسلسل "راحوا"

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "راحوا "عملا اإرهابيا في أحد الملاهي الليلية، حيث كانت تقام سهرة بعيد إحداهن، قبل أن تقع الكارثة، التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، بين قتلى وجرحى في مشهد مستوحى من حادثة ملهى "رينا" في إسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "راحوا" يجمع مرة أخرى ثنائية كارين رزق الله وبديع أبو شقرا، إلى جانب مجموعة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان.

كما قدّمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم شارة المسلسل وهي أغنية "ما تحكم عا حدا"، التي طرحتها منذ مدّة وحظيت بنجاح لافت، وهي من ألحان شقيقها نبيل عجرم وكلمات الشاعر منير بو عساف.