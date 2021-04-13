الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان تكشف قصة مسلسل "راحوا"

حبس المسلسل اللبناني "راحوا"، منذ الحلقة الأولى، أنفاس المتابعين، بفضل الأحداث والتطورات التي شهدها والإنتاج والنصّ الدرامي الذي وضعته الكاتبة كلوديا مرشليان والأداء العالي الذي تميّز به نجوم التمثيل في لبنان.
وكشفت الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان، لـ"دوت الخليج "، أن المسلسل يسلط الضوء على عملية إرهابية حصلت في مكان معين وما يرافقها من تداعيات على شريحة من المجتمع على اختلاف ظروفهم.
وقالت: "طال الإرهاب الكثير من البلدان هنا وهناك، لكنني اخترت تسليط الضوء على العملية الإرهابية التي أثرت أكثر بالمجتمع اللبناني دون تمييز -رينا- التي وقعت أحداثها الإرهابية في إحدى مقاهي إسطنبول عشية احتفال كان يقام لقدوم العام الجديد وراح ضحيته مجموعة من اللبنانييين".
وأوضحت مرشليان أنها "لا تتحدث عن الأشحاص نفسهم الذين استشهدوا آنذاك في قصة المسلسل، إنما ناقشته كصورة لحدث إرهابي وليس لأشخاص، ولأنه ترك ألما كبيراً في نفوس المجتمع اللبناني".
وأضافت: "العمل يتألف من 60 إلى 63 حلقة وسيستمر إلى ما بعد السباق الرمضاني ولن تكون له تتمة بعد انتهاء الأحداث، وسوف يتم الوصول إلى مواقف فرحة من قلب المأساة الأليمة. وهذا المسلسل سوف يضع الأصبع على الجرح من خلال تسليط الضوء على الإرهاب والأمن غير المستتب في العالم والخوف".
وحول شخصية الكاتبة، قالت مرشليان: "الكتابة تختلف من كاتب إلى آخر وليس بين الرجل والمرأة، بناءً على ما عاشه كل شخص، وكذلك خلفيته الثقافية، فالكتابة تُعد أكثر مادة فنيّة تعبّر عن الذات ونضوج كاتبها وقراءاته وأسفاره ومشاهداته وما عاشه من تجارب".
وتابعت: "الإنسان هو محور أعمالي وهو همي الوحيد ولا أحبذ العمل القائم على سوء التفاهم أو الذي تدور قصته حول خبرية بعيدة كل البعد عن الإنسان".
ونوهت مرشليان بالأعمال المشتركة بين العديد من الجنسيات العربية، بالقول: "هي جيدة ولا بد منها لأنها باتت كالأمر الواقع في حياتنا، فالجميع يعيش مع الجميع سيما بعد قضية اللجوء السوري سواء إلى لبنان أم إلى خارجه، والعالم بات أكثر انفتاحاً وهي تمثل واقعاً في الحياة".
وأعربت عن سعادتها لكونها كاتبة أول عمل عربي مشترك، في إشارة منها إلى مسلسل "روبي".
وتحدثت الكاتبة مرشليان عن صعوبات جمة تواجه اليوم الأعمال وقطاع الإنتاج، لافتة إلى أن "جائحة كورونا هي الأصعب بالنسبة للعمل والإنتاج، وتفوق صعوبة الأزمة الإقتصادية.
وقالت في هذا السياق: "يعيش المنتج اللبناني حالة اقتصادية صعبة خصوصا أنه لا يتمكن من سحب أمواله من المصارف، ورأت أنه إذا تم تأمين الإنتاج من خارج لبنان يكون العمل أفضل بكثير، وتتم الأعمال بسهولة.
وطالبت الكاتبة اللبنانية "بالإسراع في عملية التلقيح ضد كورونا من أجل عودة الإنتاج في القطاع الفني"، معتبرة أنه من أهم القطاعات التي تدخل المال إلى البلد.
وكشفت عبر "دوت الخليج" أن الجميع في هذا القطاع لا زال بانتظار أخذ اللقاح في لبنان.
مسلسل "راحوا"
وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "راحوا "عملا اإرهابيا في أحد الملاهي الليلية، حيث كانت تقام سهرة بعيد إحداهن، قبل أن تقع الكارثة، التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، بين قتلى وجرحى في مشهد مستوحى من حادثة ملهى "رينا" في إسطنبول.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "راحوا" يجمع مرة أخرى ثنائية كارين رزق الله وبديع أبو شقرا، إلى جانب مجموعة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان.
كما قدّمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم شارة المسلسل وهي أغنية "ما تحكم عا حدا"، التي طرحتها منذ مدّة وحظيت بنجاح لافت، وهي من ألحان شقيقها نبيل عجرم وكلمات الشاعر منير بو عساف.
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