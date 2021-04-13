القوات المسلحة السودانية تُسلم الجيش الإثيوبى عدداً من الأسرى

جدة - نرمين السيد - وذكر الإعلام العسكرى السودانى، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم التسليم مباشرة وبحضور ممثلين من الجانبين، فيما أكد الأسرى تلقيهم المعاملة الانسانية اللائقة طيلة فترة أسرهم، وتقدموا بالشكر للقوات المسلحة السودانية. وشكر مُمثل الجانب الاثيوبى، الجيش السودانى على المبادرة.

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