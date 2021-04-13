بايدن يؤكد التزام أمريكا الثابت تجاه أوكرانيا خلال اتصال هاتفى مع بوتين

جدة - نرمين السيد - وأكد بايدن، حسب بيان منشور على موقع البيت الأبيض، التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وأعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء الحشود العسكرية الروسية المفاجئة فى شبه جزيرة القرم المحتلة وعلى حدود أوكرانيا، داعيا روسيا إلى تهدئة التوترات.
وأعاد بايدن التأكيد على هدفه المتمثل فى بناء علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا بما يتفق مع المصالح الأمريكية، واقترح عقد اجتماع قمة فى دولة ثالثة فى الأشهر المقبلة لمناقشة النطاق الكامل للقضايا التى تواجه الولايات المتحدة وروسيا.
وشدد بايدن أيضًا على أن الولايات المتحدة ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية ردًا على تصرفات روسيا، مثل الاختراقات الإلكترونية والتدخل فى الانتخابات.
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