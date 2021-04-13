دعاء تاني يوم رمضان تعرف على دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم

دعاء ثاني يوم رمضان يأتي شهر رمضان على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض، ومغاربها محملًا بالخيرات، والنفحات التي خصه الله سبحانه، وتعالى بها عن باقي الشهور ففيه تتنزل الرحمات، وتغفر الذنوب، والزلات، يستجيب الله دعاء المؤمنين، ويعتق رقابهم من النار فيه فكما عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ( للصائم دعوة لا ترد)، وقال أيضًا: (إن لله تعالى عتقاء في كل يوم، وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة).

منزلة الدعاء لليوم الثاني في رمضان

للدعاء في رمضان منزلة عظيمة قد خصها الله عز، وجل لعباده المؤمنين الصائمين القانتين منها ما يلي:

فدعاء الصائمين في وقت صيامهم أحد أسباب استجابة الدعاء لهم قال تعالى مبينًا فضل، وحكم الدعاء أثناء الصيام ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾[البقرة: 186].

المثابرة في الدعاء دليل على طلب الاجتهاد، وطلب القبول للطاعة من صيام، وقيام، وذكر، وما يتعلق من غيرها من العبادات طوال الشهر الفضيل.

أفضل أوقات الدعاء في شهر رمضان

بينت السنة المطهرة، وفصلت الأوقات التي يستجاب فيها الله عز، وجل للصائمين دعائهم فهي دعوة من الله أن يصلح العبد أحواله مع خاقه، وطلبًا لرضاه.

الثلث الأخير من الليل ففيه يتنزل الله على عباده فيقول لهم ( هل من داع فأستجيب له ) حتى يؤذن للفجر.

عقب الصلوات المفروضة، وما بين الآذان، والإقامة، وعند السجود ففيه يكون العبد أقرب إلى ربه من أي وقت آخر.

يوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يرد الله فيها دعوة لعباده الصائمين.

مستحبات الدعاء في رمضان

ينبغي على الصائمين عند دعائهم تحري عدة أمور حتى يستجيب الله للدعاء منها: