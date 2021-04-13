دوت الخليج :- أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء، حسان دياب، والوفد اللبناني إلى العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في 17 أبريل الجاري من قبل بغداد.
وأفاد المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية، بأن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية، تولت إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان عن طلب تأجيل الموعد، وذلك "لأسباب عراقية داخلية".
وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، قد أشارت إلى أن حسان دياب سيزور العراق في 17 و18 أبريل الجاري، حيث سيوقع على اتفاق لاستيراد النفط.
وكان من المفترض أن يرافق دياب خلال زيارته، وفد وزاري مؤلف من وزراء الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة، للبحث في مجال التعاون الثنائي بين البلدين وتوقيع اتفاقات.
المصدر: RT + "الأخبار"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "لأسباب عراقية داخلية".. تأجيل زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.