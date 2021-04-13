بعد مصر .. طاهرة حماميش تتحدث عن تجربة التمثيل في المغرب

تدخل الفنانة المغربية طاهرة حماميش السباق الرمضاني في المغرب هذا العام، في أول لقاء لها مع الجمهور المغربي، بعد أن شاركت سابقا في مجموعة من الأعمال المصرية.

وستطل طاهرة على المشاهدين المغاربة من خلال المسلسل الدرامي الاجتماعي "سلمات أبو البنات" في موسمه الثاني والذي سيعرض خلال شهر رمضان على قناة "إم بي سي 5" بدور طبيبة شابة.

وكان الجزء الأول من مسلسل "سلمات أبو البنات" لمخرجه هشام الجباري، قد حقق نجاحا كبيرا السنة الماضية، وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المغربية إلى جانب مجموعة من الأسماء الشابة.

تجربة التمثيل في المغرب

وتدور قصة المسلسل حول المختار، وهو الشخصية التي يتقمصها النجم المغربي محمد خيي، حيث يجد بطل المسلسل نفسه وبعد حصوله على التقاعد قد أصبح متفرغا لقضاء وقت أطول مع بناته الثلاث، وفي محاولته للتقرب منهن يحاول السيطرة على حياتهن، ليكتشف أن الكثير من العادات القديمة قد تغيرت ويقف على مدى الاختلاف بين جيل وآخر.

وعن دورها في هذا العمل الفني، أشارت طاهرة حماميش إلى أنها تعلب دور الشابة ملاك التي تصطدم بالعديد من التحديات والأحداث المتوالية، سواء في عملها كطبية أو في حياتها الخاصة.

وتضيف طاهرة في تصريح لموقع دوت الخليج، بأنها " ستلعب لأول مرة في مسيرتها الفنية دورا مركبا، وهو ما تعتبره تحديا جديدا يثير الفضول وفي ذات الوقت والإعجاب ".

كما تؤكد الفنانة بأن الإعداد لهذا الدور تطلب منها بدل الكثير من الجهد، والاحتكاك بأطباء واختصاصيين في الميدان، بغية الالمام بالتفاصيل الدقيقة للدور في مختلف جوانبه، حتى تستجيب لمطالب جمهورها في المغرب.

ووصفت طاهرة أجواء تصوير المسلسل بالأجواء الرائعة والمريحة، لا سيما ان علاقة صداقة قوية تجمعها مع نجوم العمل، كما أعربت عن سعادتها الكبيرة بخوضها أول تجربة لها في المغرب، خاصة في هذا العمل الذي حقق ناجحا كبيرا السنة الماضية، وينتظر المشاهدون بترقب كبير أحداث موسمه الثاني.

البداية من الدراما المصرية

وكانت طاهرة حماميش وهي خريجة النسخة السابعة من برنامج المواهب ستار أكاديمي، قد اختارت الاستقرار في مصر، حيث شاركت في مجموعة من الأعمال الفنية في مجال الدراما المصرية إلى جانب أكبر نجوم التمثيل في مصر.

وكانت أولى تجارب طاهرة في الدراما المصرية من خلال تجسيدها لدور فتاة صعيدية في مسلسل " ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، كما جسدت شخصية "سيدار" في المسلسل الاجتماعي التشويقي "سلطانة المعز" الذي أدت فيه النجمة غادة عبد الرزاق دور البطولة، إضافة إلى أدوار أخرى في مسلسل "برمية" و "نصيبي وقسمتك 3" و "اكذب عليا شوية ".

تقول الفنانة المغربية لسكاي نيوز عربية، أن تجربتها الناجحة في مجموعة من الأعمال المصرية، ووقوفها أمام أسماء كبيرة ووازنة في التمثيل، مكنتها من صقل موهبتها واكتساب خبرة كبيرة في المجال الفني.

مشاريع فنية

وإلى جانب موهبتها في التمثيل، وبعد تجربتها في برنامج ستار أكاديمي، أصدرت طاهرة حماميش، مجموعة من الأغاني المتنوعة، تضمنت أغاني مغربية ومصرية وخليجية، وقد تم تصوير عدد منها على طريقة الفيديو كليب.

وأشارت طاهرة أنها ستؤدي أغنية بعنوان "ألف مبروك" في إحدى حلقات مسلسل "سلمات أبو البنات"، حيث شاركت مع متابعيها في وقت سابق، صورا من كواليس تصوير الأغنية والتي اكتست أجواء العرس المغربي.

وعن أعمالها الجديدة، أكدت طاهرة أنها تستعد لإصدار مجموعة من الأغاني المغربية والمصرية والخليجية، بعد نهاية شهر رمضان، وهي الأعمال التي صورتها على طريقة فيدو كليب.

وتؤكد طاهرة أنها أوقفت جميع أنشطتها الفنية خارج المغرب، من ضمنها تصوير عمل فني في مصر عبارة عن فيلم سينمائي، من أجل التفرغ للإعداد لدورها في مسلسل "سلمات أبو البنات".