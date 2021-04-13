 إيران: استهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق 

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق. وأضافت المصادر نفسها أن الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة عدد من القوات الإسرائيلية. وأشارت إلى وجود تفاصيل إضافية عن العملية سيتم نشرها لاحقا.

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