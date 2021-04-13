قسط مع سلفة بأقل راتب وبدون تحويل وشروط ميسرة وإيداع نقدي فوري

قسط مع سلفة بأقل راتب وبدون تحويل الراتب أحد عروض القروض الشخصية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للأفراد من المواطنين السعوديين من كافة الشرائح الاقتصادية المختلفة في المملكة العربية السعودية وذلك بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد ميسرة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل كما يمكن للمتقدم بالطلب اختيار مدة تقسيط مبلغ التمويل بما يتناسب مع الإلتزامات المالية له، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية أول منصة سعودية مصرحة من البنك السعودي المركزي والتي تمنح قروض شخصية سريع للأفراد بإستخدام التقنية المالية الممزوجة بأدوات الذكاء الأصطناعي.

قسط مع سلفة بأقل راتب وبدون تحويل الراتب

منصة سلفة الإلكترونية اول منصة سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في المملكة العربية السعودية والتي تقدم منتجات التمويل الشخصي الفوري والتي تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة كما تعمل سلفة على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية والشرائية ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي الذي توفره سلفة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

قرض شخصي إسلامي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة. يمكن للأفراد داخل المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. إيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في الحساب الشخصي الخاص بالمتقدم والمعتمد لدي منصة سلفة الإلكترونية. موافقة فورية وسريعة على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة. إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء للحصول على قرض سلفة. توفر المنصة للأفراد عرض قسط مع سلفة بأقل راتب وبدون تحويل وذلك للعاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام بالمملكة. يتميز قرض سلفة بهامش ربح تنافسي. يمكن سداد مبلغ السلفة على أقساط شهرية بسيطة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهرى للمتقدم بالطلب.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لدي منصة سلفة سعودي الجنسية.

لا يشترط التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة للتقديم على الطلب ولكن يمكن التقديم من خلال الرابط الإلكتروني لنموذج الطلب وملئ النموذج بجميع البيانات الشخصية المطلوبة.

يشترط أن يكون الراتب الشهرى للشخص المتقدم بطلب التمويل لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يمكن لموظفي القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة في المملكة العربية السعودية الاستفادة من قرض منصة سلفة الفوري.

عمر المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

مدة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن 3 أشهر وذلك لموظفي القطاعات الحكومية.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من العاملين في القطاع الخاص بالمملكة فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ستة أشهر وذلك للاستفادة من عرض التقسيط بأقل راتب وبدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التقدم على طلب الحصول قرض سلفة الفوري