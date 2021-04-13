موعد مباراة النصر السعودي والوحدات الأردني والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال آسيا

يستضيف ستاد مدينة الملك سعود الرياضية مباراة النصر السعودي ضد الوحدات الأردني اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تشهج في نفس الجولة مباراة أخرى قوية يلتقي فيها فريق السد القطري مع فريق فولاذ خوزستان الإيراني، حيث من المنتظر أن تشهد المجموعة منافسة قوية بين الفرق الأربع على المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى دور الستة عشر من البطولة التي شهدت تأهل فريق النصر الموسم الماضي إلى الدور نصف النهائي ليلاقي فريق بيروزي الإيراني في مباراة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل فوز الفريق الإيراني بركلات الترجيح ليتأهل للنهائي على حساب العالمي، وينطلق موعد مباراة النصر السعودي والوحدات الأردني اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر السعودي يبدأ مشواره الأسيوي هذا الموسم بمباراة قوية ضد شقيقه الوحدات الأردني ساعيا لتحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث لتكون بداية جيدة للعالمي في البطولة التي يأمل فيها تحقيق نتائج إيجابية منافسة لنتائجه المتذبذبة محليا هذا الموسم، حيث ودع النصر مؤخرا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي بالخسارة ضد فريق الفيصلي بهدف دون رد، بينما في الدوري فالفريق يحاول الدخول في المربع الذهبي بصعوبة بسبب نتائجه المتراجعة الت يكان آخرها تلقيه الخسارة في آخر مبارياته بالبطولة ضد ضمك بهدفين سجلهما عبد الفتاح العسيري، وعبد الرحمن العبيد مقابل ثلاثة ليفقد ثلاث نقاط هامة قبل خمس جولات من نهاية البطولة.

العالمي يأمل في تحقيق الفوز ضد الوحدات الذي التقى معه من قبل أربع مرات حقق النصر فيها مبارتين، وانتهت مباراة بالتعادل، زفوز وحيد حققه فريق الوحدات الذي يدخل مباراته ضد النصر بمعنويات مرتفعة بعد تمكنه من تحقيق لقب كأس السوبر الأردني مؤخرا، حيث تفوق الوحدات على الجزيرة في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي، وانتهت بفوز الوحدات بهدفين دون رد عن طريق كلا من أحمد زريق، وفادي عوض ليحقق اللقب بجدارة.

الأربعاء 14 أبريل 2021.

9:00 توقيت مكة المكرمة، الأردن، فلسطين، والكويت.

10:00 توقيت سلطنة عمان، والامارات.

عبر تطبيق GSA LIVE تعليق عبد الله الحربي.

موعد مباراة النصر السعودي والوحدات الأردنيالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدات