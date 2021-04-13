تكفيل 5 موقوفين بحادثة مستشفى السلط

دوت الخليج :- قال المحامي أحمد النجداوي إنه تم الإفراج عن 5 من الأظناء الموقوفين على خلفية انقطاع الأكسجين في مستشفى الحسين السلط الجديد، بكفالة.

وقال المحامي النجداوي ، إن الإفراج جاء بسبب انتهاء مدة التوقيف القانونية في القضايا الجنحوية والتي تنص على الإفراج عن الموقوفين ممن أمضى 30 يوما على قضية جنحوية ، وفقا لـ”هلا أخبار” .

وفي 13 من آذار الماضي، قرر مدعي عام السلط، توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات، إثر وفاة 7 مرضى انقطع الأكسجين عنهم في مستشفى السلط.

والمسؤولين الخمسة هم، مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى.