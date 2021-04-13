دوت الخليج :- قال المحامي أحمد النجداوي إنه تم الإفراج عن 5 من الأظناء الموقوفين على خلفية انقطاع الأكسجين في مستشفى الحسين السلط الجديد، بكفالة.
وقال المحامي النجداوي ، إن الإفراج جاء بسبب انتهاء مدة التوقيف القانونية في القضايا الجنحوية والتي تنص على الإفراج عن الموقوفين ممن أمضى 30 يوما على قضية جنحوية ، وفقا لـ”هلا أخبار” .
وفي 13 من آذار الماضي، قرر مدعي عام السلط، توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات، إثر وفاة 7 مرضى انقطع الأكسجين عنهم في مستشفى السلط.
والمسؤولين الخمسة هم، مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكفيل 5 موقوفين بحادثة مستشفى السلط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.