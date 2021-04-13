السودان يتطلع لتمويل صندوق أبوظبى مزيدا من المشروعات الجديدة

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدى، اليوم الثلاثاء فى الإمارات، مع محمد سيف السويدى مدير عام صندوق أبوظبى للتنمية، سبل التعاون المستمر مع الصندوق بتمويل مشروعات تنموية فى السودان، معربة عن تطلعها إلى تمويل المزيد من المشروعات الجديدة فى الزراعة والطاقة والتعدين.





وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم، أن المهدى شكرت الصندوق على تسهيل انسياب المنحة الاماراتية، مؤكدة على ثقة السودان فى تنفيذ باقى المنحة.

كما ناقشت الدكتورة مريم الصادق مع السويدى معالجة مديونية الصندوق على السودان، معربة عن أملها فى أن يحقق مؤتمر باريس نتائج ايجابية فى إعفاء ديون السودان الخارجية.

من جانبه، عبر السويدى عن سعادته بالزيارة، مؤكدا سعى الصندوق لزيادة نشاطاته التنموية فى السودان، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل فى مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد حرص الإمارات على الوفاء بالتزاماتها فى المنحة والوقوف مع الحكومة الانتقالية، ووعد بالمساعدة فى إعفاء الديون الخارجية على السودان.

وأوضح أن الإمارات تسعى لتحقيق مساهمة فعالة فى عجلة التنمية بالسودان.