السودان يتطلع لتمويل صندوق أبوظبى مزيدا من المشروعات الجديدة

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم، أن المهدى شكرت الصندوق على تسهيل انسياب المنحة الاماراتية، مؤكدة على ثقة السودان فى تنفيذ باقى المنحة.
كما ناقشت الدكتورة مريم الصادق مع السويدى معالجة مديونية الصندوق على السودان، معربة عن أملها فى أن يحقق مؤتمر باريس نتائج ايجابية فى إعفاء ديون السودان الخارجية.
من جانبه، عبر السويدى عن سعادته بالزيارة، مؤكدا سعى الصندوق لزيادة نشاطاته التنموية فى السودان، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل فى مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد حرص الإمارات على الوفاء بالتزاماتها فى المنحة والوقوف مع الحكومة الانتقالية، ووعد بالمساعدة فى إعفاء الديون الخارجية على السودان.
وأوضح أن الإمارات تسعى لتحقيق مساهمة فعالة فى عجلة التنمية بالسودان.
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