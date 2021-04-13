البرازيل تسجل 35 ألفًا و785 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 35 ألفًا و785 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 13.5 مليون إصابة على مستوى البلاد.





وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 254 ألفا و600 حالة وفاة بعد تسجيل ألف و480 وفاة جديدة منذ أمس، الإثنين. كما أضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 11.9 مليون شخص بعد تسجيل 13 ألفا و271 حالة تعاف جديدة.

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