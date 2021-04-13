جدة - نرمين السيد - قررت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تونس بسبب تفشى فيروس "كورونا"، وذلك بداية من 15 أبريل الجارى.



جدة - نرمين السيد - قررت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تونس بسبب تفشى فيروس "كورونا"، وذلك بداية من 15 أبريل الجارى. وكانت السلطات المغربية قد مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول حتى 21 مايو المقبل، فى إطار الوضع الوبائى الحالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وتونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.