تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ اندلاع الجائحة 

أعلنت وزارة الصحة التركية الثلاثاء تسجيل 59187 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة أعلى ارتفاع يومي منذ اندلاع الوباء في البلاد. تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ اندلاع الجائحةوزير الصحة التركي: نعيش أصعب مرحلة منذ اندلاع جائحة كورونا

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 273 حالة وفاة نتيجة الفيروس خلال الفترة ذاتها. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في تركيا 3.962 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات 34455.

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