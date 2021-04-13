 بسبب التجلطات الدموية.. جنوب أفريقيا تعلق استخدام لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توصية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعليق استخدامه بسبب ظهور تجلطات دموية على عدد من متلقيه.

جوهانسبرج - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالات للتجلط الدموي على الأشخاص الذين تم تطعيمهم في البلاد، لكن وبعد التوصية الأمريكية ومشاورات تقرر بشكل طوعي "تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون" وذلك حتى يتضح أن لا علاقة له بظهور التجلطات الدموية.

وكان عالم كبير في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قال اليوم الثلاثاء، إن مريضة أمريكية توفيت من مضاعفات تخثر الدم بعد تلقيه لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لـ"كوفيد 19" بينما كانت أخرى في حالة حرجة.

بشكل عام، أصيبت 6 نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما بنوع نادر من تخثر الدم في المخ، مع انخفاض عدد الصفائح الدموية، بين 6 و13 يوما من تلقي الجرعة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال بيتر ماركس في اتصال مع الصحفيين: "كانت إحدى الحالات قاتلة ومريضة في حالة حرجة". يُعتقد أن المرض ناجم عن استجابة مناعية نادرة للقاحات التي تؤدي إلى تنشيط الجلطات.

ولفت ماركس إلى وجود ارتباط مع اضطراب مشابه شوهد في أوروبا بعد أن تلقى الناس لقاح "أسترازينيكا"، والذي يعتمد أيضا على تقنية ناقلات الفيروسات الغدية.

من جانبها قالت آن شوتشات، المسؤولة الكبيرة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الخطر منخفض للغاية بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا اللقاح منذ شهر أو أكثر.

وأضافت:بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح مؤخرا خلال الأسبوعين الماضيين، يجب أن يكونوا على دراية بالأمر والبحث عن أي أعراض.

وتابعت: "إذا تلقيت لقاحا وتعرضت لصداع شديد أو ألم في البطن أو ألم في الساق أو ضيق في التنفس، فعليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية".

أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف حالات التجلط الدموية، لحين مراجعة بيانات الحالات المصابة بنوع نادر وشديد الحساسية من التجلط الدموي بعد تلقي اللقاح.