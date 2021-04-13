أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر يوم الثلاثاء للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأرجأ البرلمان الأوروبي قرارا بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطي موافقته في وقت لاحق هذا الشهر.
وتصويت البرلمان الأوروبي سيكون الخطوة الأخيرة في إقرار الاتفاقية التي أبرمت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020.
وكان أعضاء البرلمان قد علقوا عملية التصويت في مارس احتجاجا على تغييرات بريطانية للترتيبات بشأن إيرلندا الشمالية.
وتشمل الصفقة المؤلفة من 1246 صفحة الاتفاق التجاري نفسه، بالإضافة إلى حزمة من اتفاقيات إضافية متعلقة على وجه الخصوص بمسائل الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات المشتركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الأوروبي يؤجل قرار التصويت النهائي على اتفاقية التجارة مع بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.