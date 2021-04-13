استقالة وزير الصحة النمساوي بسبب الإرهاق 

أعلن وزير الصحة في النمسا رودولف أنشوبر البالغ 60 عاما ويشغل منصبه منذ يناير 2020، أنه قرر الاستقالة من منصبه بسبب الإرهاق.
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وقال أنشوبر: "في أسوأ أزمة صحية منذ عقود، تحتاج الجمهورية إلى وزير صحة مناسب بنسبة 100٪ وهذا ليس أنا حاليا.. أنا مرهق"، مشيرا إلى أن "الـ15 شهرا التي قضيتها في هذا المنصب، شعرت وكأنها 15 عاما".
وأوضح أنه يعاني من عدد من المشاكل الصحية منها ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الدورة الدموية والسكري.
وأضاف: "أعتقد أنه على الرغم من الأخطاء التي تم ارتكابها في مواجهة جائحة كورونا، قمنا بالعديد من الأمور الصحيحة".
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