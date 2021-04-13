رابط منصة مدرستي للاختبارات madrasati 1442: تسجيل دخول وخروج المنصة التعليمية

ننشر رابط منصة مدرستي للاختبارات 1442 تسجيل دخول المنصة منصة مدرستي التعليمية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام لأداء الاختبارات النهائية عن بُعد عبر منصة مدرستي التعليمية، حيث يتم أداء الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات المراحل التعليمية بالتعليم العام عن طريق منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية، وقد تم بدء فترة الاختبارات بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية بدايةً من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي وفق الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات وإخراج النتائج في نظام نور 1442 أو خطة التقويم الدراسي المعدل بأمر ملكي اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ الثالث عشر من شهر أبريل الجاري.

رابط منصة مدرستي للاختبارات

تم بدء فترة الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ عبر منصة مدرستي التعليمية، وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إنهاء الطلاب والطالبات بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية اليوم الأول من اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442.

وقد تم أداء اختبارات اليوم عن طريق منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد دون وجود أي صعوبات أو مشاكل، كما تم الإعلان من جانب بعض المدارس عن الانتهاء من رصد الدرجات لليوم الأول من الاختبارات في نظام نور المركزي من جانب المعلمين والمعلمات بالمدارس.

وقد صرحت وزارة التعليم عام بأن الاختبارات النهائية عن بعد عبر منصة مدرستي تسجيل الدخول هي استمرار لنجاح العملية التعليمية عن بعد، وقبل دخول الاختبار عبر منصة مدرستي يجب التأكد من سلامة الأجهزة المستخدمة لأداء الاختبار، والتأكد من وجود شبكة الإنترنت بشكل مستقر قبل بدء الاختبار بوقتٍ كاف، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442، يمكنه ذلك من خلال التالي (madrasati sa).

تعليمات الاختبارات النهائية عبر مدرستي

قبل بدء الاختبار عبر منصة مدرستي يجب التأكد من اختيار المكان المناسب الذي يتوفر به الهدوء لأداء الاختبار للتركيز أثناء الحل، ويجب التأكد من وقت الاختبار والعمل على التهيئة قبل بدء الاختبار بمدة خمس دقائق على الأقل، والتأكد من الدخول بحساب الطالب الشخصي في مدرستي مايكروسوفت التعليمي.

ومن المقرر وفق خطة التقويم الدراسي الجديد 1442هـ أن يتم استكمال عمليات التقويم والمراجعات للمهارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي اليوم الثلاثاء بتاريخ 1 رمضان 1442هـ، كما يجب العلم أن اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية سوف يبدأ في الموعد التالي:

يوم الأحد بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 18 أبريل 2021م.

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