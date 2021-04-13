أخبار اليمن : ارشادات الصحة العالمية لصيام رمضان

ارشادات الصحة العالمية لصيام رمضانأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري بأن جائحة كورونا “كوفيد19”.. لا تزال تُشكِّل تهديدًا حقيقيًّا، وأن الوضع في إقليم شرق المتوسط يتدهور هذا العام، مع تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه.

وأشار الدكتور المنظري إلى أن المنظمة أصدرت هذا الأسبوع إرشادات مُحدَّثة بشأن الممارسات الرمضانية المأمونة في ظل جائحة كوفيد-19. تشتمل على توصيات بشأن تدابير التباعد البدني الواجب اتباعها أثناء الصلاة والإفطار الجماعي والعُمرة.. وغيرها من الفعاليات الاجتماعية أو الدينية.

وفي البيان الصادر عن مكتب المنظمة هنأ الدكتور المنظري جميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وقال.. “تنص الإرشادات على أنه من المفترض أن يستطيع الأصحاء صيام شهر رمضان هذا العام كما صاموه في الأعوام السابقة.. لأنه لا يوجد أي دليل على أن الصيام يزيد من خطر الإصابة بهذه العدوى. ويمكن لمن يعانون من استمرار أعراض كوفيد-19 بعد العدوى به النظرُ في أن يأخذوا بالرُّخصة.. وأن يُفطِروا بعد مراجعة أطبائهم، كما يفعلون مع أي مرض آخر”.

وشجع المنظري على تفضيل الأماكن المفتوحة، إذا كان لا بد من إقامة التجمُّعات.. وارتداء الكمامات إذا تعذَّر الحفاظ على التباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر واحد، ناصحابتناول ً الأطعمة الطازجة غير المُصنَّعة.. وشرب الكثير من الماء للحفاظ على مستوى الرطوبة في الجسم. وتجنَّبوا تعاطي التبغ.

ولفت إلى أنه واستنادًا إلى فتاوى العديد من الهيئات الإسلامية في الإقليم، فمن الممكن أيضًا الإنفاق من الزكاة هذا العام لشراء اللقاحات، ودعم حملات التطعيم؛ إظهارًا للسخاء والتضامن على الصعيد الإقليمي.

ونصح سكان الإقليم بأخذ لقاح كورونا في إطار خطط التطعيم في بلدانهم باعتبارها أداة رئيسية للحماية من المرض، مشدداً على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية بصرامة لحماية أنفسنا والآخرين.