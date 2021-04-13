أخبار اليمن : عالميا: إصابات كورونا تتجاوز 137.2 مليون حالة

عالميا: إصابات كورونا تتجاوز 137.2 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تجاوزت 137 مليونا و279 ألف إصابة، تعافى منهم 110 ملايين وما يقارب من 473 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليونين و959 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة يومنا هذا، سجلت دول العالم الإثنين تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة جدا في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 588 ألف و271 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,761 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (576,298 وفاة)، والبرازيل (355,031 وفاة)، والمكسيك (209,702 وفاة)، والهند (171,089 وفاة)، وبريطانيا (127,100 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,990,143 إصابة)، والهند التي تقدمت منذ أمس على حساب البرازيل الى المستوى الثاني (13,689,453 إصابة)، والبرازيل (13,521,409 إصابات)، وفرنسا (5,067,216 إصابة)، وروسيا (4,649,710 إصابات).