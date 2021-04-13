أخبار اليمن : مؤتمر امانة العاصمة يهنئ ابو راس بشهر رمضان

دوت الخليج -

مؤتمر امانة العاصمة يهنئ ابو راس بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة، ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها: مؤتمر امانة العاصمة يهنئ ابو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة، ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ / صادق بن أمين أبو راس ، رئيس المؤتمر الشعبي العام .... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم يسرني باسمي ونيابة عن الإخوة والأخوات أعضاء قيادة الفرع والإخوة رؤساء فروع الدوائر واعضاء اللجنة الدائمة وكافة قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء أن نتقدم اليكم بأصدق التهاني والتبريكات.. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يهل عليكم رمضان بالخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يهله على الشعب اليمني بالفرج والطمأنينة والأمن والاستقرار، وأن يرفع عن بلادنا الحصار والوباء و البلاء.

وادعو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويوفقكم على مواصلة قيادتكم الفذة المتميزة والناجحة للمؤتمر الشعبي العام، والاستمرار في تحقيق المزيد من الانجازات التنظيمية والوطنية العظيمة، إنه سميع مجيب.

وكل عام وانتم بخير. د. جمال عبدالخالق الخولاني

عضو اللجنة العامة

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة



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