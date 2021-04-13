أخبار اليمن : مؤتمر سقطرى يهنئ قيادات المؤتمر بشهر رمضان

مؤتمر سقطرى يهنئ قيادات المؤتمر بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من قياده واعضاء وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي بمحافظه ارخبيل سقطرى، ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها:

الاخ الشيخ المناضل صادق بن امين ابو راس... المحترم

رئيس المؤتمر الشعبي العام .

الاخ الشيخ يحي علي الراعي، نائب رئيس المؤتمر... المحترم

الاخ الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر.. المحترم

الاخ السفير احمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر ... المحترم

الاخ الدكتور غازي احمد علي محسن، الامين العام للمؤتمرالشعبي العام.. المحترم

الاخوة الامناء العموم المساعدون للمؤتمر. المحترمون

الاخوة اعضاء اللجنة العامة المحترمون

الاخوة اعضاء اللجنة الدائمة ورؤساء الدوائر بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام .المحترمون

الاخوة روؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات المحترمون

الاخوة اعضاء وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، والى جميع ابناء الشعب اليمني العظيم..

نتقدم اليكم باسمى ايات التهاني واطيب التبريكات ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وكل عام وانتم بخير والوطن بامن واستقرار، والله نسأل ان يعيد هذه المناسبة علينا وقد تحقق النصر العظيم للشعب والوطن على اعدائه في الداخل والخارج.

وان يعود لليمن حريته وكرامته واستقلاله، ودحر الاحتلال الاجنبي للوطن بكافة اشكاله.

نتمنى من الله وندعو جميعا في هذا الشهر الفضيل ان يجمع كل اليمنيين على كلمة واحدة، وأن يلهمنا إلى رص الصفوف والدفاع عن الوطن ارضا وانسانا.

وان يتقبل الله منا صالح الاعمال، وان يغفر لنا ذنوبنا ويصلح اعمالنا وان يتقبل صلاتنا وصيامنا ودعائنا لما فيه صلاح البلاد والعباد.

وكل عام وانتم والوطن بالف خير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله ولي التوفيق.

عنهم اخوكم / سعيد مسعود الجريري

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى

