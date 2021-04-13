وفد سوداني يستعد لزيارة إسرائيل قريبا

قال مصدر سوداني مطلع لـ"دوت الخليج"، الثلاثاء، إن وفدا سودانيا مؤلفا في الغالب من عسكريين وضباط في جهاز المخابرات، سيتوجه إلى إسرائيل قريبا، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وفيما رشحت أنباء عن مغادرة الوفد السوداني غدا الأربعاء، لم يتسن لـ"دوت الخليج" التأكد على نحو قاطع من موعد سفر الوفد، الذي يحاط بتكتم بالغ.

وكانت ملفات أمن البحر الأحمر والمهاجرين السودانيين ودعم الخرطوم سابقا، لجماعات مصنفة إرهابية في إسرائيل، على طاولة البحث، بين الجانبين خلال الفترة الماضية، بعد أن قطعت الخرطوم وتل أبيب شوطا مقدرا في علاقاتهما.

وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في أكتوبر الماضي، عن اتفاق بين السودان وإسرائيل على بدء العلاقات بينهما، مؤكدا أن البلدين أرسيا "السلام" بينهما.

ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من القطاعات، خاصة الزراعية والاقتصادية.

والأسبوع الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون، يقضي بإلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958".