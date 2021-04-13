تخصيص 18 مسارًا للطواف لخدمة المعتمرين

جدة - نرمين السيد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى اليوم، الثلاثاء، 18 مسارًا لخدمة زوار وقاصدى المسجد الحرام من الطائفين والمعتمرين، حيث وُضعت ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدى فى كامل صحن المطاف.





وذكرت "واس"، وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تخصيص مصليات لسنة الطواف تتسع لما يقارب 2000 مصلى، بالإضافة إلى مصلى بالدور الأول ويكفى لما يقارب (1500) مصلى، كما تم تركيب مسارات التباعد الجسدى على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام. وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلى أن الرئاسة العامة تعمل جاهدة لبذل كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه، وتقدم لذلك كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية، حيث تُشرف على استقبال أفواج المعتمرين عند ساحة المسجد الحرام وحتى الانتهاء من مناسكهم وإعادتهم إلى مكان وصولهم قبل دخولهم للمسجد الحرام.

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