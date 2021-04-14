مترو الرياض ما مميزاته ومتى سيتم تشغيله بالسعودية 2021 رؤية 2030

يريد الكثير من الأشخاص التعرف على مترو الرياض والذي تم بدأ المرحلة التجريبية الخاصة به مؤخرا، ويعتبر واحد من الأشياء المخطط لها في المملكة بالنسبة لرؤية 2030، ويهدف المترو بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى جوارالعديد من المشاريع الأخرى التي سنتعرف عليها في المقال، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بشكل مفصل في موقعكم المتميز دائما ثقفني.

مترو الرياض الجديد

وكانت المملكة تخطط لعمل مترو الرياض لمواجهة أزمة المرور الموجودة والتي ستتواجد في العاصمة السعودية في حالة عدم وجود بدائل، حيث إن تعداد السكان في الرياض يبلغ حوالي 6 ملايين نسمة، ويتوقع أن يزيد هذا العدد حوالي مليون ونصف نسمة في العش سنوات القادمة، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان الرياض إلى 8.5 مليون نسمة، وهذا ما سيسبب اختناقات مرورية وزيادة نسبة الانبعاثات الناتجة عن السيارات في حالة عدم وجود بدائل.

تفاصيل حول المترو الجديد

سيتكون المترو الجديد بالعاصمة السعودية من 6 خطوط رئيسية، يمكنك الوصول من خلالها إلى أي مكان تريد في العاصمة السعودية، وسيتم تمييز كل خط بلون عن الخطوط الأخرى، حيث سيوجد خط أحمر وبنفسجي وأصفر وبرتقالي إلخ، وستكون قطارات كل خط تتميز بلون الخط الخاص بها.

وسيحتاج المترو لتشغيله حوالي 450 ميجا واط، وهذا ما سيتم توفيره عن طريق محطات الكهرباء، وقد يتم إنشاء محطات كهرباء خاصة لقطار الرياض، كما إنه سيتم تزويد كل محطة بألواح طاقة شمسية ستساعد في توفير حوالي 20 بالمئة من الطاقة المطلوبة، وهو ما يعتبر جيدا للبيئة.

وستمتاز كل محطة من المحطات الموجودة بوجود جميع الخدمات بها من واي فاي wifi مجاني، ومقاهي، ومطاعم، بل وحتى المولات، كما إن كل محطة ستكون مزودة بموقف للسيارات يتسع ل400 سيارة تقريبا، ويتوقع أن يساهم المترو في تقليل عدد حوادث السيارات وتقليل الاختناقات المرورية في مدينة الرياض، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن السيارات، وتوفير حوالي 400 ألف لتر من البنزين يوميا.

موعد التشغيل

يتوقع أن يبدأ المترو بالدخول في نطاق التشغيل في نهاية عام 2021، وسيستطيع المترو بالسعودية توفير حوالي ربع مليون رحلة يوميا، كما إنه يتوقع أن يخدم حوالي مليون شخص بشكل يومي.

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